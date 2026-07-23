Угорщина почала перевірки китайської компанії BYD, куди влаштувався ексголова МЗС Сіярто

Новини

Угорщина розпочала перевірку державних субсидій, податкових пільг та інших преференцій, які надали китайському виробнику електромобілів BYD, коли до компанії влаштувався колишній міністр закордонних справ Петер Сіярто.

Про це пише Euronews.

Про початок розслідування оголосив премʼєр-міністр Петер Мадяр. За його словами, влада перевірить усі рішення, переговори та державні зобовʼязання, повʼязані з інвестиціями BYD в Угорщині, і проаналізує, як надавалися субсидії, податкові пільги та дозволи великим міжнародним компаніям за часів уряду Віктора Орбана.

Сіярто залишив посаду міністра після зміни влади у травні та повідомив, що отримав «престижну пропозицію» від BYD. Він став керівником із зовнішніх звʼязків і розвитку нових напрямів бізнесу компанії.

Уряд підозрює можливий конфлікт інтересів, адже саме Сіярто, коли ще був міністром, відповідав за залучення іноземних інвестицій і брав участь у переговорах про будівництво першого європейського заводу BYD у місті Сегед. Підприємство дозволить китайській компанії виробляти електромобілі в ЄС і уникати європейських мит на імпорт електрокарів з Китаю.

У міжнародній організації Transparency International Hungary заявили, що ситуація є класичним прикладом того, коли високопосадовці після роботи в уряді переходять на керівні посади в компанії, інтереси яких раніше представляли або підтримували. Там застерегли, що це може посилити вплив BYD на майбутні рішення угорської влади.

Водночас в Угорщині немає законодавчої вимоги, яка забороняла б колишнім міністрам одразу після відставки переходити на роботу до компаній, з якими вони взаємодіяли під час перебування на посаді.