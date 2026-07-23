У ЄС підтвердили, що домовились про 21-й пакет санкцій проти РФ

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що у Європейському Союзі домовилися про 21-й пакет санкцій проти Росії.

Про це вона написала в соцмережі Х.

За словами президентки, ще 32 російські банки увійдуть до списку установ, на які поширюється заборона на фінансові операції. Також санкції торкнуться криптовалютних компаній і платформ для торгівлі нафтою.

Крім того, ЄС на рік фіксує механізм граничної ціни на російську нафту. Також уперше будуть запроваджені санкції проти суден, які допомагають російському тіньовому флоту. Ще фон дер Ляєн стверджує, що «ЄС зробив важливий крок до офіційної заборони на вʼїзд до ЄС російським військовим».

Напередодні джерела «Бабеля» розповіли, що перемовини про 21-й пакет санкцій були складними. За словами співрозмовників, наразі триває фінальна робота над закінченням тексту. Письмову процедуру затвердження запустять у другій половині дня 23 липня і мають завершити цього ж дня, щоб встигнути продовжити дію «цінової стелі» на російську нафту.

Раніше пакет блокувала Греція: вона була проти заборони європейським компаніям транспортувати російський СПГ до третіх країн. Країни ЄС знайшли компроміс: компаніям тимчасово дозволили виконувати лише ті контракти на перевезення СПГ, які вони уклали до 24 лютого 2022 року.

Водночас будь-яке розширення таких поставок для європейських операторів заборонили, а Рада ЄС переглядатиме ці норми щороку. FT раніше уточнював, що дозвіл транспортувати російський СПГ, зокрема, отримає грецька судноплавна компанія Dynagas.