Україна скликає Радбез ООН через російські удари по суднах у Чорному морі

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН 27 липня через російські удари по суднах у Чорному морі.

Про це він написав в Х.

За його словами, за останні кілька днів під російським ударом були щонайменше три цивільні вантажні судна — постраждали десятки членів екіпажу. Це призвело до того, що сьогодні через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно — і це в розпал врожаю.

У МЗС стверджують, що російські удари по суднах у Чорному морі можуть призвести до зростання цін на продовольчі товари в Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та деяких країнах.

Сьогодні російська армія дроном вдарила по балкеру Golden Rose в Чорному морі — українським військовим вдалося врятувати 16 членів екіпажу. Серед них — двоє громадян Сирії та 14 громадян Єгипту.

Це не перший такий випадок за останній час. Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.

Вже 19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.