Драпатий розпочав виконувати обов’язки головнокомандувача ЗСУ
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Михайло Драпатий розпочав виконувати обов’язки головнокомандувача Збройних сил України.
Про це він повідомив у себе на сторінці.
За словами Драпатого, президент Володимир Зеленський доручив продовжити й посилити наступальні дії, планувати нові операції в тилу росіян, а також розвивати військо та технології в ньому.
Також Драпатий розповів про своє знайомство з новим начальником Генштабу Ігорем Скибюком. Військові зустрілися у 2022 році на півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.
Драпатий розповів, що під час командування Скибюка у Десантно-штурмових військах виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших.
- Вчора, 21 липня, президент Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. До цього Драпатий був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та заступником керівника Генштабу.