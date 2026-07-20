Українські війська атакували три танкери РФ у Чорному морі

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Сили оборони атакували три танкери, міст, ППО і пункти управління БпЛА росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Танкери атакували в акваторії Чорного моря. Їх використовували для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і пального.

Також під ударом був залізничний міст через річку Кальміус на Донеччині, яким росіяни перекидали війська, техніку й озброєння.

Війська атакували також ППО, пункти управління БпЛА в Брянській області та на Донеччині, позиції військ РФ на Донеччині.