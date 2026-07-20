Генштаб спростував інформацію про звільнення головкома Сирського

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Головне управління комунікацій ЗС України

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про звільнення головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Там заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, а Сирський і Гнатов продовжують виконувати свої службові обовʼязки.

Водночас радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив журналістам, що не варто очікувати призначень уже сьогодні, і закликав обережно ставитися до повідомлень анонімних Telegram-каналів.

Він також спростував інформацію, нібито на сьогоднішній Ставці планують обговорювати нового головнокомандувача, пояснивши, що вона присвячена запитам командирів корпусів щодо забезпечення та іншим організаційним питанням.

Тим часом президент Володимир Зеленський провів зустрічі із заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком, командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим і командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким.

Що передувало

Відставка Олександра Сирського — одна з головних вимог мітингувальників, які з 16 липня виходять на протести на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Сам Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

18 липня Зеленський провів зустірчі з Сирським та Федоровим і пообіцяв «рішення щодо армії». Федоров повідомив, що «діалог є».