Axios: У США законопроєкт про санкції проти РФ набрав необхідні голоси. Що далі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Законопроєкт про санкції проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, уже набрав необхідну кількість голосів — понад 60.
Про це пише Axios із посиланням на джерело.
Санкції підтримав 61 сенатор, з яких 39 — з Республіканської партії, ще 22 — з Демократичної. Далі, як пише Axios, найбільшою проблемою буде отримати час на розгляд законопроєкту в Сенаті.
Якщо документ схвалять, то його ще має підтримати Палата представників США.
Цей законопроєкт передбачає мита у 100% для країн, які купують російські енергоресурси. Нещодавно ці санкції послабили, бо попередня версія передбачала 500-відсоткові мита.
Також новий документ пропонує зробити виняток для країн, що імпортують менше ніж 15% російської нафти та роблять усе можливе, щоб скоротити імпорт (це стосується Японії, Угорщини, Франції та Бельгії).
- 14 липня CNN писав, що Трамп готовий підтримати законодавчу ініціативу про посилення санкційного тиску на Росію. 11 липня помер американський сенатор Ліндсі Грем, який підтримував Україну й активно просував цей законопроєкт. Напередодні Грем відвідав Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сенатор казав, що він і колеги домовилися з Білим домом про нову версію законопроєкту санкцій проти Росії.