Дев’ять країн ЄС просять виключити МОК з програм фінансування через рішення скасувати всі обмеження для російських спортсменів

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Дев’ять країн Євросоюзу просять комісара Єврокомісії з питань спорту Гленна Мікаллефа виключити Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та міжнародні федерації, що допускають росіян і білорусів на міжнародні змагання, з програм фінансування ЄС.

Про це повідомив естонський портал ERR.

Звернення підписали такі країни ЄС: Естонія (ініціатор), Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія. Із програм фінансування хочуть також виключити Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію плавання. У листі країни просять розглянути й те, як такі організації включати до майбутніх заходів чи обговорень з розвитку спорту.

9 липня Politico писало, що в ЄС пролунали перші заклики припинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету. Перед цим МОК рекомендував відновити у правах Олімпійський комітет Росії та зняти з російських спортсменів усі обмеження.