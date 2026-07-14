Для України відкрили шостий переговорний кластер про вступ до Євросоюзу

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Reuters / «Бабель»

Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України та Молдови до блоку — «Зовнішні відносини».

Про це 14 липня повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

«Разом з Україною та Молдовою ми відкриваємо кластер 6, який охоплює такі сфери, як оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС є особливо переконливими», — сказала єврокомісарка.

Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

«Шостий кластер відображає те, що вже є реальністю: Україна і ЄС щодня працюють пліч-о-пліч. [...] Україна готова й очікує незабаром відкрити решту кластерів», — зазначив віцепремʼєр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка.

15 червня всі 27 держав-членів Євросоюзу погодили відкриття першого кластера — «Основи», який став початком практичного етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу. Загалом кластерів шість. Єврокомісарка Марта Кос казала, що в ЄС сподіваються відкрити їх усі в липні.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Після того як в Угорщині змінився уряд, у червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.