Медіа: Українці зможуть отримати тимчасовий захист в ЄС лише з документом про непридатність до мобілізації

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Українці зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу лише у випадку, якщо вони будуть мати спеціальний документ про те, що не підлягають мобілізації в Україні. Ці зміни представлять у директиві про тимчасовий захист біженців, яку Єврокомісія планує затвердити в липні.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita.

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик заявив, що зміни будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок. Водночас вони не поширюватимуться на тих, хто вже отримав тимчасовий захист в ЄС.

Директиву мають ухвалити в липні, але вона стане чинною в березні 2027 року. Медіа також пише, що за пʼять місяців 2026 року українці подали 992 заяви на тимчасовий захист у Польщі, 550 з них були від чоловіків призовного віку. Варшава надала захист 78 українцям, серед яких вісім чоловіків.

Наразі статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають близько 4,3 мільйона громадян України. Найбільше в Німеччині — понад 1,2 мільйони, а також у Польщі — майже 960 тисяч. За даними реєстру PESEL, станом на 15 червня в Польщі живуть понад 218 тисяч чоловіків з України віком від 18 до 65 років. Загалом у країнах ЄС приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають статус тимчасового захисту.