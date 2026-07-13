Медіа: Українці зможуть отримати тимчасовий захист в ЄС лише з документом про непридатність до мобілізації
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Українці зможуть отримати тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу лише у випадку, якщо вони будуть мати спеціальний документ про те, що не підлягають мобілізації в Україні. Ці зміни представлять у директиві про тимчасовий захист біженців, яку Єврокомісія планує затвердити в липні.
Про це пише польська газета Rzeczpospolita.
Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Душчик заявив, що зміни будуть стосуватися як чоловіків, так і жінок. Водночас вони не поширюватимуться на тих, хто вже отримав тимчасовий захист в ЄС.
Директиву мають ухвалити в липні, але вона стане чинною в березні 2027 року. Медіа також пише, що за пʼять місяців 2026 року українці подали 992 заяви на тимчасовий захист у Польщі, 550 з них були від чоловіків призовного віку. Варшава надала захист 78 українцям, серед яких вісім чоловіків.
Наразі статус тимчасового захисту в країнах ЄС мають близько 4,3 мільйона громадян України. Найбільше в Німеччині — понад 1,2 мільйони, а також у Польщі — майже 960 тисяч. За даними реєстру PESEL, станом на 15 червня в Польщі живуть понад 218 тисяч чоловіків з України віком від 18 до 65 років. Загалом у країнах ЄС приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають статус тимчасового захисту.
- На початку червня стало відомо, що країни ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку. При цьому такі обмеження пропонують застосовувати лише до нових заявників, які звертатимуться по статус тимчасового захисту.
- У кінці червня уряд Данії представив законопроєкт, що пропонує перестати надавати статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Угорщина заявляла, що не підтримує цю пропозицію ЄС. Премʼєр Петер Мадяр говорив, що навіть якщо Євросоюз ухвалить таке рішення, воно не завадить Угорщині надавати статус біженця етнічним угорцям, які прибувають з України.