Верховний лідер Ірану пообіцяв помститися за вбивство свого батька. Каже, що це «вимога народу»

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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що країна обовʼязково помститься США та Ізраїлю за загибель його батька — аятоли Алі Хаменеї.

Про це йдеться у письмовому зверненні Моджтаби Хаменеї, яку поширило іранське агентство Fars.

«Помста — це вимога нашого народу, і вона, безсумнівно, має бути здійснена. Ми обіцяємо помститися за вашу чисту кров і кров усіх мучеників цих двох війн злочинним та зганьбленим убивцям», — написав Хаменеї, звертаючись до покійного батька.

Він також пообіцяв, що відповідальні за вбивство «не помруть спокійною смертю у старості». За його словами, помста буде здійснена «найближчим часом», незалежно від того, чи будуть він та інші іранські посадовці живими.

Хаменеї назвав загиблого батька «невинною жертвою» і подякував «десяткам мільйонів людей», які прийшли попрощатися з ним на похороні, який тривав з 4 по 10 липня. Він також додав, що Алі Хаменеї все життя присвятив ідеалам ісламської революції.

Заява Хаменеї-молодшого пролунала через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив «знищити» Іран, якщо Тегеран спробує організувати його вбивство.

Перед цим CNN з посиланням на американські та ізраїльські джерела писало, що Ізраїль надав Сполученим Штатам розвідувальну інформацію про те, що Іран розробив новий план замаху на Трампа.