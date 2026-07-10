Родичі Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на забудовника Єрмолаєва в Монако, розповіли, чому жінка приїхала в Україну

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Анастасія Березовська, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, приїхала в Україну, щоб побачити свого семирічного сина. Хлопчик жив з матір’ю в Німеччині, але перед школою приїхав до бабусі в Житомирську область.

Про це «Суспільному» розповіла тітка Анастасії Катерина Краснопьорова.

За словами жінки, коли Березовська приїхала додому, то казала, що засумувала за сином і за Україною. Тітка також розповіла, що та виїхала за кордон на початку російського повномасштабного вторнення в Україну у 2022-му. Її чоловік залишився в Україні.

У Німеччині Березовська ходила на курси німецької мови й отримувала соціальну допомогу, роботи не мала. Матір вбитої розповідала, що навіть не підозрювала того, що вчинила її дочка, — про все їй стало відомо із соцмереж.

Краснопьорова уточнила, що Березовська родом з Городища Новогуйвинської громади на Житомирщині. Каже, вірить у версію, що племінницю підставили: оскільки та сильно любила свого сина й не могла йому зашкодити. Жінка також припускає, що її міг хтось залякувати, чи, може, пообіцяли щось за виконану роботу. Тіло Анастасії Березовської родині ще не повернули, це мають зробити сьогодні.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

Увечері 29 червня в будинку в Монако стався вибух — постраждала родина Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, якій ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

2 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня в Україні правоохоронці знайшли тіло Березовської. За підозрою у її вбивстві затримали працівника ГУР та експравоохоронця. У ДПСУ повідомляли, що Березовська 1 липня законно в’їхала на територію України. На той момент у прикордонників не було даних, що її розшукує Інтерпол.