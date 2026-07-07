В Україні знайшли тіло жінки, яку підозрюють у замаху на забудовника Єрмолаєва

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Interpol

Правоохоронці знайшли тіло українки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на вбивство родини дніпровського забудовника Вадима Єрмолаєва в Монако.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними ОГП, підозрювана прибула до України 1 липня, правоохоронці встановили коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

Після повернення в Україну, як каже слідство, вона спілкувалася з родиною та двома чоловіками. Перший — колишній співробітник правоохоронних органів, другий — співробітник ГУР МОУ.

Слідство мало інформацію про те, що обидва чоловіки неодноразово переказували їй гроші на крипто- та банківські рахунки, тому їх відпрацьовували як причетних до замаху на вбивство у Монако.

У них провели обшуки, під час яких діючий співробітник ГУР МОУ повідомив про вбивство громадянки Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. При цьому ГУРівець повідомив, що про контакти з Березовською, як переказував їй гроші та будь-які інші свої дії він не повідомляв своє керівництво, а діяв на власний розсуд.

Також під час обшуку в оселі колишнього правоохоронця знайшли підвал, облаштований як кімната тортур.

Обох фігурантів затримали, їм готують підозри. За показами одного зі співучасників провели слідчий експеримент та знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

Правоохоронні органи встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

29 червня французька Le Figaro з посиланням на джерела писала, що йдеться про родину Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Спочатку було відомо, що постраждав Єрмолаєв, його дружина і 13-річний син, який отримав опіки. Згодом офіційна дружина Анна Єрмолаєва заявила «Суспільному», що постраждала не вона.

Місцеве медіа в Монако Nice-Matin написало, що поранена партнерка Єрмолаєва — Анна Насобіна, якій ампутували ногу та ступню. Це донька ексзаступника прокурора Дніпропетровщини Олександра Насобіна і цивільна дружина Єрмолаєва. Також постраждав їхній спільний син 2012 року народження.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, як у вестибюлі будинку, де живе Єрмолаєв, невідома людина залишила рюкзак, що потім вибухнув. Le Figaro з посиланням на джерела писала, що місцеві слідчі розглядають, зокрема, версію про причетність СБУ.

3 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.