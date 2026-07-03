В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули чотирьох дітей

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Getty Images / «Бабель»

З тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули чотирьох дітей: дівчинку і трьох хлопців віком від семи до 17 років.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

17-річний хлопець заспівав гімн України в окупаційній школі, за це його публічно принижували й тиснули на родину. До сім’ї приходили російські військові, щоб провести «виховні бесіди» та залякати. Іншого 17-річного хлопця змусили отримати російський паспорт: його залякували, що без цього він не отримає шкільного атестату.

Наразі діти в безпеці, їм надають необхідну допомогу. Прокудін уточнив, що з початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 106 дітей.