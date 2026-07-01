Один з фігурантів справи нардепки Скороход про «купівлю санкцій» пішов на угоду зі слідством

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Анна Скороход / Facebook

Один з фігурантів справи про хабар для РНБО за санкції пішов на угоду зі слідством. У цій же справі фігурує нардепка Анна Скороход.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Він повністю визнав свою провину та погодився свідчити про інших учасників справи.

Його визнали винним за статтею про хабарництво та призначили 5 років — однак увʼязнення змінили на іспитовий термін. Також його зобовʼязали перерахувати 700 тисяч гривень на ЗСУ.

Справа Анни Скороход

5 грудня 2025 ркоу правоохоронці викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Те, що це Анна Скороход від групи «За майбутнє», підтвердили джерела «Бабеля». Її з помічниками підозрюють у підбуренні бізнесмена до хабаря у $250 тисяч за санкції РНБО до компанії конкурента.

Згодом сама депутатка підтвердила обшуки та назвала це «прямим тиском на опозицію» і спробою заблокувати її політичну діяльність. Після цього вона звинуватила правоохоронців у публікації «фейкових фото» з обшуків, а представників НАБУ назвала «брехунами».

9 грудня Вищий антикорупційний суд призначив їй заставу 3 мільйона гривень. Суму 12 грудня внесли, після чого суд зобов’язав нардепку носити електронний браслет.