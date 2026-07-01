FT: Україна закликає визнати тіньовий флот РФ законною військовою ціллю

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Україна стверджує, що судна російського тіньового флоту можна розглядати як законні військові цілі. 26 червня віцепремʼєр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба надіслав листа до Міжнародної морської організації (ІМО), в якому написав, що «виникають законні питання щодо того, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції».

Про це пише Financial Times, чиї журналісти ознайомилися з листом. 29 червня першим про це лист написало медіа про судноплавство і морське страхування Lloydʼs List.

На початку червня РФ в листі до ІМО звинуватила Україну в «тероризмі» через березневий напад на підсанкційний російський газовий танкер Arctic Metagaz у Середземному морі. Пожежа вивела судно «з-під контролю» та змусила екіпаж покинути корабель. За словами росіян, з 2022 року Україна атакувала понад 200 комерційних суден.

Але Кулеба в листі стверджує, що російські танкери мали вирішальне значення для формування бюджету Росії та продовження її військових зусиль. Також він зазначив, що Росія атакувала 59 торговельних суден, включно з турецьким вантажним судном MV Victress та німецьким Helga, яке перевозило 25 тисяч тонн кукурудзи до Чорноморська Одеської області. У листі йдеться, що Victress стала непридатною для судноплавства після великої пожежі на містку. Helga теж постраждала від пожежі.

За даними морської розвідувальної компанії Windward, з моменту нападу в березні жоден російський танкер для зрідженого природного газу Середземним морем не проходив.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які раніше належали Оману. Вони теж перевозять СПГ.