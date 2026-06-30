Сирський: Російські військові можуть почати наступ на Чернігівщину з Брянської області

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Росія може готувати наступальні дії на півночі України — з території Брянської області на Чернігівщину. Україна готується до такого сценарію.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів у інтервʼю ТСН.

Сирський каже, що Путін наказав російському Генштабу прорахувати різні варіанти наступальної операції, зокрема з території Білорусі, щоб захопити Київ та інші території. Однак сам Сирський вважає наступ з Білорусі менш імовірним.

«З огляду на останні події, я думаю, що керівництво Білорусі не наважиться використовувати власну територію, давати її агресору для використання, і в якості плацдарму для проведення наступальної операції», — каже Сирський.

Водночас, за його словами, найбільш реалістичним напрямком можливого наступу є північ України — Чернігівщина, де російські війська можуть діяти з Брянської області. Українське командування враховує такі ризики та готується до різних варіантів розвитку подій, каже Сирський.

Окремо він зауважив, що новим наступом росіяни хочуть спробувати розтягнути лінію фронту та відтягнути українські війська зі сходу та півдня.

Також головнокомандувач заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагають Росії керувати дроновими атаками на Україну в режимі реального часу, ще не демонтовані. За словами Сирського, 29 червня один з ретрансляторів вмикали, але більше росіяни їх не вмикатимуть.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

16 червня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на кордоні з Білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини на тлі загрози наступу.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України зокрема і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських населених пунктах.

19 червня Зеленський дав самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала ретранслятори. З 22 червня на території Білорусі перестали працювати ретранслятори для російських ударних дронів, повідомляв президент Володимир Зеленський.