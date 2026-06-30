Угорщина виступає проти ідеї ЄС обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Угорщина не підтримує пропозицію Європейського Союзу не надавати тимчасовий захист новоприбулим українським чоловікам призовного віку. Країна й надалі прийматиме тих, хто тікає від війни.
Про це пише угорське медіа Magyar Hang.
Під час дебатів в угорському парламенті лідер партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї запитав премʼєра Петера Мадяра про позицію уряду щодо пропозиції ЄС продовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, але не поширювати його на чоловіків призовного віку, які прибудуть в ЄС.
У відповідь Мадяр повідомив, що міністр внутрішніх справ Угорщини Габор Пошфаї вже висловив позицію Будапешту під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі. Мадяр каже, що угорський уряд не підтримує запропоновані обмеження.
Премʼєр додав, що навіть якщо Євросоюз ухвалить таке рішення, воно не завадить Угорщині надавати статус біженця етнічним угорцям, які прибувають з України, щоб уникнути війни або мобілізації.
- На початку червня стало відомо, що країни ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на українських чоловіків призовного віку. При цьому такі обмеження пропонують застосовувати лише до нових заявників, які звертатимуться по статус тимчасового захисту.
- Вже у кінці червня уряд Данії представив законопроєкт, що повинен перестати надавати статус біженця українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Якщо законопроєкт ухвалять, то зміни поширять на всі заяви, подані починаючи з 25 червня 2026 року.