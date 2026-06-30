ЄС виплатив Україні другий транш із кредиту на €90 млрд. Цього разу — на оборону

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Європейський Союз виплатив Україні перший транш допомоги, призначений для оборонних потреб — €3,9 мільярда. Це частина більшого кредиту ЄС на €90 мільярдів. Кошти спрямують, зокрема, на виробництво дронів.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, кошти також використають, щоб забезпечити термінові поставки на фронт і щоб посилити спроможності українського оборонно-промислового комплексу.

Це вже другий транш, призначений для України, із кредиту на €90 мільярдів. Перший транш допомоги в розмірі €3,2 мільярда ЄС надав 25 червня. Він повністю піде на бюджетну підтримку.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». 23 квітня роботу «Дружби» відновили, того ж дня Рада Європейського Союзу затвердила цей кредит і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Виділені на 2026 рік гроші розподілять так: €28,3 мільярда — на оборону, €16,7 мільярда — на підтримку бюджету (€8,35 мільярда — у межах механізму макрофінансової допомоги ЄС, ще стільки ж — через інструмент Ukraine Facility). Кредит погашатимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів у європейських банках.