У Зімбабве викрили чоловіка, який обманом вербував людей до російської армії

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Reuters

У Зімбабве антитерористичний підрозділ поліції заарештував чоловіка, який вербував людей вступати до російської армії.

Про це пише місцеве медіа ZimLive.

36-річного Едварда Качінгве звинуватили в торгівлі людьми та організації незаконного агентства з працевлаштування. Чоловік співпрацював з російським спільником. Наразі слідству відомо, що спільника звати Роман, він досі в розшуку.

Житель Зімбабве завербував п’ятьох молодих чоловіків до вступу в російську армію. Потім їх змусили брати участь у війні Росії проти України. Вербувальника затримали 27 червня на автовокзалі, коли він супроводжував одного з новобранців до Південної Африки — першого етапу поїздки до Росії. Прокурори вилучили електронні квитки, російські електронні візи та дані про готелі для новобранців.

Аналогічна історія сталася в Зімбабве на початку червня. Тоді судили росіянина Леоніда Кофтева, який організував поїздку громадянину країни до РФ. Міністр інформації Жему Сода заявляв у квітні, що у війні на боці Росії загинули щонайменше 18 зімбабвійців, ще 63 досі на війні.

Найманці Росії з інших країн

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії.

Автор: Христина Піцуряк