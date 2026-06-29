Польща передала Німеччині конкретний план репарацій за Другу світову. Німецький уряд вважає можливим лише «гуманітарний жест»
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Польща передала німецькому уряду конкретний план виплати фінансових компенсацій за злочини часів Другої світової війни. Всередині уряду Німеччини цей план обговорюють відразу декілька відомств.
Про це пише Süddeutsche Zeitung.
В німецькому уряді побоюються, що його реалізація може створити додаткове навантаження на бюджет країни. Приблизно два місяці тому деякі німецькі політики дійшли висновку, що питання репарацій є закритим, тому з боку Німеччини можливий лише «гуманітарний жест». Серед них був міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.
У вересні 2022 року польська права партія «Право і справедливість» представила законопроєкт про репарації від Німеччини на суму €1,3 трильйона. Сейм Польщі після цього ухвалив резолюцію, у якій вимагав від Німеччини репарацій. Депутати Сейму уточнили, що країна ніколи не отримувала компенсації за завдані збитки. Також там звернули увагу на відсутність компенсації за наслідки агресії Радянського Союзу у 1939 році. Німецький уряд вважає, що для цієї суми немає відповідних підстав.
Тепер польська сторона підтримала наступну пропозицію: кожна жертва нацистських переслідувань зможе отримати щорічну виплату на суму 10 тисяч злотих (приблизно €2 333) через Фонд німецько-польського примирення. Виплати з боку Німеччини не будуть фіксованими, а щороку ставатимуть меншими. За польськими оцінками 2024 року, досі живі 64 тисячі жертв нацистських переслідувань — до листопада 2025 року це число скоротилося до 55 тисяч.
У Süddeutsche Zeitung підрахували, що ця пропозиція буде коштувати Німеччині приблизно €300 мільйонів. Поки що в німецькому уряді немає згоди із цього питання. Міністерство фінансів країни не прокоментувало його публічно. Однак час спливає через те, що постраждалі — літні люди. У петиції німецько-польське товариство закликало федеральний уряд Німеччини та Бундестаг вжити «негайних та ефективних заходів» для забезпечення фінансової безпеки та сталої підтримки жертв нацистської тиранії в Польщі, які вижили.
- Президент Польщі від «Права і справедливості» Кароль Навроцький у 2025 році говорив, що він «однозначно вимагає» від Німеччини репарацій. За його словами, це допоможе «побудувати партнерство, засноване на засадах правди та добрих відносин».
- 17 лютого 2026 року стало відомо, що країна також готує позов про репарації проти Росії за радянські злочини під час Другої світової і Холодної воєн. В Інституті воєнних втрат Польщі говорили, що розслідування буде набагато масштабнішим, ніж робота над жорстокістю нацистів.
Автор: Христина Піцуряк