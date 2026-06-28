Епіфаній, Гіга, Лузан і ADAM. Зеленський відзначив державними нагородами низку українських діячів
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Президент Володимир Зеленський нагородив близько 200 діячів з різних сфер, зокрема артистів, політиків і спортсменів, державними нагородами з нагоди Дня Конституції України.
Про це йдеться в указі на сайті президента.
Нагороди вручили діячам за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».
Серед тих, кого президент відзначив нагородами, зокрема, відомі культурні діячі:
- співак і композитор Степан Гіга — орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (посмертно);
- музикант, композитор і засновник гурту ADAM Михайло Клименко — орден «За заслуги» III ступеня (посмертно);
- актор і телеведучий Андрій Бєдняков — орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
Народні депутати:
- Степан Кубів — орден «За заслуги» І ступеня (посмертно);
- Юлія Гришина та Сергій Бабак — «Заслужений працівник освіти»;
- Денис Маслов — «Заслужений юрист України».
Очільники обласних військових адміністрацій (ОВА):
- голова Запорізької ОВА Іван Федоров — орден «За мужність» ІІ ступеня;
- голова Харківської ОВА Олег Синєгубов — орден Богдана Хмельницького II ступеня;
- голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна — орден княгині Ольги II ступеня;
- голова Київської обласної військової держадміністрації Микола Калашник — орден «За заслуги» III ступеня.
Спортсмени:
- інструкторка штатної команди збірної України з веслування на байдарках і каное Людмила Лузан — орден «За заслуги» ІІІ ступеня;
- інструкторка команди збірної України з тенісу Марта Кізименко — орден «За заслуги» ІІІ ступеня;
- інструкторка команди збірної України з біатлону Анастасія Меркушина — орден княгині Ольги І ступеня;
- інструкторка збірної України з веслування на байдарках і каное Анастасія Рибачок — орден княгині Ольги І ступеня.
Релігійні діячі:
- предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Сергій Думенко (Епіфаній) та голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук — ордени князя Ярослава Мудрого V ступеня;
- старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев — орден «За заслуги» ІІІ ступеня.