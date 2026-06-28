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Епіфаній, Гіга, Лузан і ADAM. Зеленський відзначив державними нагородами низку українських діячів

Автор:
Світлана Кравченко
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Президент Володимир Зеленський нагородив близько 200 діячів з різних сфер, зокрема артистів, політиків і спортсменів, державними нагородами з нагоди Дня Конституції України.

Про це йдеться в указі на сайті президента.

Нагороди вручили діячам за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Серед тих, кого президент відзначив нагородами, зокрема, відомі культурні діячі:

Народні депутати:

Очільники обласних військових адміністрацій (ОВА):

Спортсмени:

Релігійні діячі: