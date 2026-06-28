В Україні зʼявиться орден Європи та Національний пантеон. Зеленський зареєстрував законопроєкти

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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкти законів про створення Українського національного пантеону (№ 15360) та встановлення нової державної нагороди — ордена Європи (№ 15359).

Про це він оголосив під час звернення з нагоди Дня Конституції у Києво-Печерській лаврі.

Так, орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у Євросоюзі та зробили внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи.

«Україна абсолютно заслужила мати орден саме з такою назвою. Заслужила своєю цілодобовою боротьбою за життя Європи. І всі, хто у цій боротьбі стояли і стоять пліч-о-пліч з нами, будуть удостоєні такої відзнаки — українського ордена Європи», — наголосив президент.

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Також на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт про створення Національного пантеону. Це буде загальнонаціональне місце пам’яті, де будуть вшановані найвидатніші українці, які зробили історичні внески у здобуття та відновлення незалежності, у державотворення та розбудову держави та формування української нації, війська, культури, мистецтва, науки, спорту, розвитку громадянського суспільства і релігії.

Законопроєкт визначає особливості проведення конкурсів щодо будівництва Пантеону, його облаштування, механізмів вшанування видатних українців і перелік вимог, за яких таке вшанування відбуватися не може.

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — нашої держави, України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє — своє — це дуже важливо, — своє право бути українцями», — зазначив Зеленський.