Міжнародна федерація важкої атлетики зняла санкції з усіх спортсменів з РФ та Білорусі

Новини

Unsplash

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій з Росії та Білорусі.

Про це йдеться в заяві IWF.

Там йдеться, що на рішення вплинули рекомендації МОК про принципи нейтралітету в спорті. Раніше санкції зняли для важкоатлетів юнацької та юніорської вікових груп з РФ і Білорусі.

11 грудня 2025 року МОК порадив керівним органам спортивних організацій дозволити молодіжним командам і спортсменам Росії та Білорусі виступати під своїми національними прапорами та гімнами.