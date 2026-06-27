Міжнародна федерація важкої атлетики зняла санкції з усіх спортсменів з РФ та Білорусі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) зняла санкції зі спортсменів усіх вікових категорій з Росії та Білорусі.
Про це йдеться в заяві IWF.
Там йдеться, що на рішення вплинули рекомендації МОК про принципи нейтралітету в спорті. Раніше санкції зняли для важкоатлетів юнацької та юніорської вікових груп з РФ і Білорусі.
11 грудня 2025 року МОК порадив керівним органам спортивних організацій дозволити молодіжним командам і спортсменам Росії та Білорусі виступати під своїми національними прапорами та гімнами.
- У січні 2026 року Всесвітня федерація тхеквондо дозволила спортсменам із цих країн виступати під їхніми прапорами, а у квітні до рішення приєдналась і Міжнародна федерація водних видів спорту. До цього рішення приєднались і Міжнарожна федерація боротьби, Європейська федерація гімнастики та Міжнародна федерація фехтування.