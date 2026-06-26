Politico: Єврокомісія розробляє систему пільг для країн-кандидатів, яка зможе надати переваги членства ще до вступу

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Європейська комісія готує нову систему пільг, яка дозволить країнам-кандидатам отримати частину переваг членства в ЄС ще до офіційного вступу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, йдеться про поступову інтеграцію. Залежно від прогресу в реформах країни-кандидати зможуть отримати доступ до окремих програм фінансування ЄС, вигідніші умови торгівлі, частковий доступ до єдиного ринку та інших європейських ініціатив.

Як каже один із чиновників, пільги надаватимуть індивідуально — залежно від того, наскільки країна наблизила своє законодавство до норм ЄС. Водночас країни-кандидати не матимуть права голосу та інших політичних повноважень держав-членів.

У Єврокомісії вважають, що це допоможе підтримати країни-кандидати, навіть якщо їхній вступ до Євросоюзу займе ще багато років. Ініціативу розглядають як спосіб зберегти зацікавленість України, Молдови та інших кандидатів у євроінтеграції без обіцянок швидкого вступу.

За інформацією Politico, нова схема має більше шансів отримати підтримку, ніж попередні пропозиції. Франція та Німеччина вже підтримували схожі ідеї, а Єврокомісія планує винести це питання на обговорення лідерів ЄС восени.

Водночас Україна та Чорногорія раніше виступали проти концепції «полегшеного членства», наголошуючи, що вона не повинна стати альтернативою повноправному вступу до Європейського Союзу.

Крім того, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос раніше заявляла, що відомство працює над новими правилами, які дозволять реагувати, якщо після вступу нові країни-члени почнуть відходити від принципів ЄС. Це має заспокоїти держави блоку, які побоюються, що Євросоюз розширюватиметься занадто швидко.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Вже після того, як в Угорщині змінився уряд, країна в червні 2026-го зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. 15 червня Європейський Союз відкрив перший переговорний кластер для України та Молдови. Це рішення підтримали всі країни-члени ЄС.