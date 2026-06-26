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У Південній Кореї засудили до 7 років ув’язнення колишню першу леді

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Суд у Сеулі засудив до 7 років вʼязниці колишню першу леді Кім Кон Хі через те, що вона отримувала дорогі подарунки й за це призначала на посади певних людей.

Про це пише Yonhap.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун-кі вимагала 7,5 року ув’язнення, через те що колишня перша леді «неодноразово використовувала свій офіційний статус для особистих операцій».

Кім Кон Хі заарештували 13 серпня 2025 року. Вона та експрезидент Юн Сок Йоль стали першим колишнім президентським подружжям, затриманим одночасно.

Слідство вважає, що вона причетна до схеми маніпуляцій із цінами на акції за участю дилера BMW у Південній Кореї Deutsch Motors з 2009 по 2012 рік, втручалась у висування кандидатів на парламентських довиборах 2022 року та загальних виборах 2024-го, а також отримувала через шамана розкішні подарунки від Церкви обʼєднання в обмін на ділові послуги.

На допиті 6 серпня 2025 року вона вибачилась, назвавши себе «нікчемою», яка викликала занепокоєння у людей». Однак заперечувала всі звинувачення.

Автор: Христина Піцуряк