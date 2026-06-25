«Грошики виригувать прийдеться». Військовий «Скелі» записав відео з погрозами «Бабелю» — у полку прокоментували

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Військовослужбовець 425 окремого штурмового полку «Скеля» Микола «Киянин» Хархан записав відео з погрозами «Бабелю». Він називає «журнашлюхою» журналістку «Бабеля», що підготувала розслідування про смерті і катування в «Скелі», називає «Бабель» «офісно-російським виданням», що працює за [російський] кеш, і каже, що підрозділи ЗСУ можуть самі захистити себе і «грошики виригувать прийдеться». Увагу до «Скелі» він пояснює тим, що полк нищить ворогів української нації.

Офіцер комунікацій «Скелі» Олексій Братущак заявив, що погрози журналістам є неприпустимими, але і військовослужбовці мають право на свободу слова.

Його слова з пресконференції цитує «Детектор медіа».

За словами Братущака, Хархан — блогер, і може спілкуватися з аудиторією, як вважає за потрібне. До «Скелі» він долучився нещодавно. Щодо погроз, то Братущак підкреслив, що вони є неприпустимими:

«Коли ми обговорювали реакцію на матеріал «Бабеля», ми з командиром чітко проговорили, і це було озвучено на нараді, що не має бути якихось дій щодо авторів того чи іншого розслідування. Воювати з журналістами — не наша справа.

Колись із командирами спілкувалися, прийшли до такої тези, яка описує нашу позицію: ми виборюємо свободу говорити правду. Ми воюємо за те, щоб ви могли працювати, мати свободу слова. Подобається нам це чи ні, але ми хочемо жити саме в такій країні. Він окрім того, що військовослужбовець, ще й блогер, і свободу слова в нас ніхто не скасовував», — заявив Братущак.

Згодом, у коментарях в фейсбуку, Братущак написав, що не слухав і не читав того, що опублікував Хархан. Проте «свободою слова» його дії назвав.