Після розслідування «Бабеля» про смерті і катування в полку «Скеля» там провели пресконференцію. Головне з неї

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Скеля 425 / Facebook

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків і нарахували 26 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описали випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. 25 червня полк провів пресконференцію.

Слова представників «Скелі» цитує «Радіо Свобода», чиї журналісти були на пресконференції.

У полку погоджуються не з усіма твердженнями в тексті «Бабеля». Там переконані, що все, про що йдеться, має пройти перевірку. Окрім слідчих, які вже працюють у полку, туди також хочуть завітати депутати.

У полку заявили, що вказані в статті військові проходили службу в підрозділі і самовільно залишили частину. Начальник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Сурай заявив, що полк підтверджує 25 смертей у навчальних центрах полку за пів року із 26, які встановив «Бабель». З них 24 мали місце в підрозділі. Одну людину з тексту «Бабеля» ідентифікувати не змогли — вона не проходила служби в «Скелі»; іншу — відкомандирували до навчального центру, не закріпленого за «Скелею», там вона захворіла і померла.

Сурай також заявив, що не всі наведені в статті факти відповідають дійсності.

«Там вказані і люди, яких у нас не було. Щодо самогубства – самогубство було. Він скаржився, що він погано себе почуває без наркотиків. Щодо самогубств, які описані військовим у статті «Бабеля», що пішов у СЗЧ, то вони непідтверджені. Ніяких девʼяти вбивств за ті тижні, що він служив, не було», — каже він.

Військовий, що описав девʼять самогубств, — це Олександр Семенов, що побитий прийшов до лікарні і через кілька днів помер. У матеріалі «Бабеля» є відео із Семеновим, де він розповідає в лікарні, як його катували в «Скелі».

На пресконференції також відповіли на питання про прив’язування військовослужбовців до квадроцикла. Комунікаційний офіцер Олексій Братущак зазначив, що це буде предметом кримінального розслідування. Проте про відео із Семеновим, яке оприлюднив «Бабель», Братущак сказав, що після квадроцикла в людини мають бути більші пошкодження.

Андрій Сурай прокоментував питання по деяких конкретних випадках, про які писав «Бабель».

«Семенов скоїв СЗЧ. На третю добу він потрапив до лікарні. Він прийшов до свого лікаря за метадоном. Показав свої рани, яким на вигляд кілька годин, а не три доби. Якщо щось із його слів підтвердиться, люди будуть покарані», — сказав він.

Щодо загиблого Віталія Карата в полку раніше вже заявляли, що він впав із сосни, його госпіталізували із пневмонією, також рентген виявив зламане ребро. Сурай зазначив, що дані про інші ушкодження, яких зазнав чоловік, має з’ясовувати поліція.

Сестра Віталія — Олеся Піскунова — стверджує: перед смертю брат говорив їй особисто, що його постійно били. А в лікарню відправили, лише коли йому стало зовсім зле.

Щодо Дмитра Коваля, який за офіційним діагнозом помер від неуточненої кардіоміопатії, представник полку заявив, що він «зі своїх переконань» відмовився їсти, не виконував наказів, не займався і не ходив до їдальні. Його возили до психіатрічної лікарні, де лікар сказав, що чоловік здоровий і виписав.

«Медики робили йому крапельниці для підтримки, але, на жаль, організм не витримав. Травми – під час реанімаційних дій, зламані ребра були під час реанімаційних дій. І слідство встановило, що так, бувають такі пошкодження. Слідство не встановило ніяких зв’язків між його смертю і насильницькими діями», — заявив Сурай.

Троє свідків, з якими розмовляв «Бабель», кажуть, що Дмитро Коваль був мовчазний і переляканий, по шість-сім годин на день молився і зовсім відмовлявся їсти. Дехто з опитаних припускає, що чоловік взяв піст. Інші — що так він протестував. Свідки провели з ним близько тижня — носили йому харчі з їдальні — він жодного разу не доторкнувся. За це його лупцювали кожен день. Найсильніше чоловіка побили, коли він пообіцяв наглядачам, що їстиме, а прийшовши в їдальню — відмовився. «Багато били по голові. За шию хапали і кидали — піднімали і знову кидали. Ногами били, кулаками», — каже чоловік, який неодноразово був свідком знущань.