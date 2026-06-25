У США Сенат відхилив законопроєкт про санкції на війну проти Ірану
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Сенат США не підтримав законопроєкт, який спрямований на обмеження повноважень президента Дональда Трампа на війну в Ірані.
Про це пише CBS News.
50 членів Сенату були проти, а 47 підтримали резолюцію. При цьому двоє республіканців проголосували за законопроєкт.
Дональд Трамп водночас подякував союзникам та написав, що голосування є попередженням для Ірану.
Раніше Іран і США завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. Тоді сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.
Як наслідок, Тегеран відкрив Ормузьку протоку, а Вашингтон на 60 днів скасував санкції проти іранської нафти.
- Пентагон вже витратив на війну в Ірані приблизно $40 мільярдів. Також США використали велику кількість далекобійної та високотехнологічної зброї — йдеться приблизно про тисячу крилатих ракет Tomahawk, кожна з яких коштує близько $2,5 мільйона.