Зеленський: Дві доби в Білорусі не працюють ретранслятори для російських «Шахедів»

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З 22 червня на території Білорусі перестали працювати ретранслятори для російських ударних дронів. Наразі невідомо, демонтували їх чи ні — але ретранслятори не працюють.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам після доповідей головнокомандувача Олександра Сирського і розвідки.

Про появу ретрансляторів на території Білорусі, що наводять російські дрони, стало відомо в лютому 2026 року. Особливо вони допомагали росіянам атакувати західні регіони України.

19 червня Зеленський дав самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала вздовж кордону техніку для наведень російських ударів по Україні.

Медіа прикордонної білоруської Гомельської області «Флагшток» сьогодні, 24 червня, написало, що вже три доби не фіксували прольотів російських дронів вздовж україно-білоруського кордону. Ще наприкінці весни — на початку літа такі польоти були масовими.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

16 червня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на кордоні з Білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини на тлі загрози наступу.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських населенних пунктах.