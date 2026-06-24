Зеленський: Україна знищила 60 тисяч тонн боєприпасів під час атак по Петербургу. Росіяни тепер стягують ППО до Москви та Керченського мосту
- Автор:
- Ольга Березюк
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Україна знищила понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту РФ поблизу Санкт-Петербурга під час нещодавніх атак.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент не уточнював, про які саме атаки мова, але 3 червня українські підрозділи вдарили по одному з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Петербурга.
А за кілька днів, 6 червня, під ударом була військово-морська база Балтійського флоту РФ «Кронштадт» біля Санкт-Петербурга — одна з найстаріших у РФ. Там розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, ремонтні доки та суднобудівні потужності.
Зеленський також розповів, що через загрозу ударів Росія почала перекидати системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту — це підтверджують внутрішні російські документи, які отримали фахівці ГУР.