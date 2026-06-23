Медведчук отримав нову підозру. За що цього разу

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Офіційний сайт партії «Опозиційна платформа — За життя»

Колишньому нардепу від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку оголосили підозру за те, що він виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також екснардепа підозрюють у публічних закликах до зміни державних кордонів України та розповсюдженні закликів до таких дій. За даними слідства, у 2025 році Медведчук в ютуб-інтерв’ю німецькому блогеру та пропагандисту Томасу Реперу говорив про «включення» України до складу РФ.

Після цього Медведчук поширив свою розмову із пропагандистом на підконтрольному йому ресурсі «Другая Украина». Там він заявляв, що нібито єдиний вихід для України — «увійти до складу РФ».

Слідчі зафіксували й інші пропагандистські висловлювання Медведчука у 2026 році з аналогічними закликами. Йому загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією.

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Віктор Медведчук — колишній нардеп, керівник Адміністрації президента за президентства Леоніда Кучми, кум Путіна. В Україні його також підозрюють в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».

Авторка: Христина Піцуряк