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Сили оборони знищили кілька російських безпілотних катерів під час атаки на українське узбережжя неподалік Кінбурнської коси.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов («Флеш»).

За словами Бескрестнова, це сталося о четвертій ранку. Сили оборони виявили та знищили російські катери ще в морі. Судячи з карти, яку прикріпив Бескрестнов, це сталося неподалік Кінбурнської коси.

Бескрестнов також заявив, що на знищених морських катерах росіяни встановили Starlink. За його словами, інших систем далекого управління для таких катерів російські війська наразі не мають.

Starlink та Росія

Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали, щоб запускати дрони по Україні. Ці пристрої потрапляють до РФ через треті держави.

Наприкінці січня українське Міноборони звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. З 2 лютого в Україні запустили тверифікацію Starlink.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках зупинилися штурми.

У відповідь на це російська влада наприкінці квітня запровадила заборону на ввезення іноземних пристроїв для супутникового звʼязку, під яку підпадають і термінали Starlink.