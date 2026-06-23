Південна Корея готова прийняти військових КНДР, які потрапили в український полон під час війни за Росію

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Південна Корея готова забрати всіх військових КНДР, які воювали на боці Росії проти України та потрапили в полон до ЗСУ. Але тільки якщо полонені цього забажають.

Про це пише південнокорейське медіа The Chosun Daily.

Одне з дипломатичних джерел заявило The Chosun Daily, що практичні та юридичні процедури щодо переїзду північнокорейських військових до Південної Кореї, ймовірно, перебувають на завершальній стадії.

Водночас Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що керівник МЗС України Андрій Сибіга незабаром відвідає країну та 30 червня проведе переговори з главою корейського МЗС Чо Хьоном.

Це означає, що зустріч міністрів закордонних справ 30 червня може стати моментом, коли сторони остаточно узгодять і оформлять переїзд військових. Якщо це станеться, військові потраплять до Південної Кореї приблизно через 17 місяців після захоплення в полон.

Чо Хьон уже заявляв, що Сибіга пообіцяв: полонених не повертатимуть ані до Північної Кореї, ані до Росії, якщо вони цього не хотітимуть. Щонайменше двоє північнокорейських військових, які перебувають у полоні, Рім і Бек, уже заявили про бажання переїхати до Південної Кореї.

Участь КНДР у війні проти України

Перші військові з КНДР прибули на фронт воювати на боці РФ ще в жовтні 2024-го, тоді йшлося про 12 тисяч людей. А в березні 2025-го Північна Корея відправила ще 3 тисячі військових.

Спершу обидві сторони це заперечували, проте 26 квітня 2025 року Росія уперше офіційно визнала участь військових із КНДР. Через два дні КНДР також це підтвердила, зокрема те, що її військові воюють проти України на Курському напрямку.

У січні 2025 року Сили оборони взяли в полон перших двох солдатів КНДР. Президент Володимир Зеленський казав, що Україна готова передати їх лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину.