Тегеран допустить в Іран експертів МАГАТЕ

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іран за підсумками переговорів у Швейцарії дозволив експертам МАГАТЕ заїхати на територію країни.

Про це він написав у Х.

Також Іран погодився відкрити Ормузьку протоку, у відповідь на що Мінфін США видав тимчасовий 60-денний дозвіл на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.

Іран і США 21 червня завершили перший раунд переговорів у Швейцарії та погодили дорожню карту, яка має привести сторони до фінальної угоди протягом 60 днів. У підсумку сторони домовилися створити комітет політичного нагляду за переговорами, а також окремі робочі групи з питань ядерної програми Ірану, санкцій та суперечок.