У Пакистані заявили, що завтра пройдуть переговори між Іраном та США — попередні перемовини зірвались
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Пакистані заявили, що завтра, 21 червня, у Швейцарії відбудуться переговори на технічному рівні між Сполученими Штатами та Іраном.
Про це йдеться в заяві МЗС Пакистану.
Участь у них візьмуть представники Вашингтону і Тегерану, а також посередники з Пакистану і Катару. Переговори відбудуться на гірському курорті в Бюргенштоку.
Американські чиновники для видання CNN повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс сьогодні має вирушити до Швейцарії. Водночас спецпосланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже на місці. Вони займаються технічними моментами.
Попередні, заплановані на 19 червня переговори між США та Іраном у Швейцарії, зірвалися через атаки Ізраїлю на Ліван.
- 17 червня президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння, який мав стати першим кроком до мирної угоди. Після цього в Ірані заявляли про обстріл Лівану, попри перемирʼя між Ізраїлем та «Хезболлою», через що Тегеран знову закрив Ормузьку протоку.