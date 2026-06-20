Третій президент України Віктор Ющенко також відмовився від найвищої польської держнагороди — ордена Білого Орла

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Кравс Євгеній / УНІАН

Третій президент України Віктор Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла. Це стало реакцією на рішення Варшави позбавити Володимира Зеленського цієї найвищої польської держнагороди.

Про це повідомила колишня прессекретарка Ющенка Ірина Ванникова.

«Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського Ордена Білого Орла на знак незгоди зі спробами переглянути рішення про нагородження Президента України Володимира Зеленського. Ця нагорода була вручена не лише конкретній людині. Насамперед вона стала знаком поваги до українського народу, який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі. Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика», — йдеться в заяві.

Таке ж рішення цього дня ухвалив і другий президент — Леонід Кучма. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник ОП Кирило Буданов також відмовилися від своїх нагород — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Учора президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Усе через те, що Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів ССО імʼя Героїв УПА. Президент Зеленський, своє чергою, вже відправив до Польщі свій орден.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі зустрічі української делегації з польськими посадовцями.