Президент Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю для наведення ударів по Україні

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Президент Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень, щоб Білорусь прибрала уздовж кордону зброю, за допомогою якої наводять російські удари по Україні.

Про це він повідомив під час розмови з журналістами.

Він додав, що ця техніка простягається вздовж двох областей, які межують з Україною, — йдеться про ретранслятори на вишках.

«Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо, щоб це зробити. Чому я кажу про тиждень — тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — заявив він.

Також він підкреслив, що Білорусь є головним постачальником пального для російської армії.

Загроза з Білорусі

17 квітня Зеленський заявив, що на прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції. 2 травня Зеленський казав, що Україна «зафіксувала доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні, але запевнив, що все фіксується і контролюється.

Уже 15 травня президент України повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь і на північ від Білорусі — або на Чернігівсько-Київському напрямку, або проти однієї з країн НАТО. Зеленський доручив військовим посилити відповідний напрямок і представити план реагування.

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі.

На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України. Військові перевірятимуть громадян і автомобілі, а також оглядатимуть територію, щоб не допустити диверсій.

16 червня головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на кордоні з Білоруссю в Україні сформують нові безпілотні частини на тлі загрози наступу.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських містах і селах.