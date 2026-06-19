У Болгарії хочуть накласти вето на новий пакет санкцій проти РФ
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Премʼєр Болгарії Румен Радев заявив, що країна накладе вето на новий пакет санкцій ЄС проти Росії. Уряд вважає, що санкції можуть вдарити по економіці Болгарії.
Про це пише Reuters.
Також країна незгодна із санкціями проти російського патріарха Кирила. Радев вважає, що нові обмеження можуть вплинути на роботу російської нафтової компанії «Лукойл», яка є одним із найбільших продавців пального в Болгарії та керує єдиним місцевим НПЗ у Бургасі.
Умовою премʼєра є те, що «Лукойл» виключать із пакета санкцій. Окрім того, Радев побоюється, що санкції можуть викликати перебої з поставками добрив та запчастин для метрополітену в Софії.
- Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов 9 червня заявив, що новопризначений уряд планує припинити поставки зброї Україні. Пізніше він прокоментував свою заяву та сказав, що країна припиняє поставки зброї та боєприпасів зі складів болгарської армії, а не продаж озброєння.
- Після цього речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не отримує від Болгарії безкоштовної військової допомоги, а країни співпрацюють на комерційній основі.