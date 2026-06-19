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З кінця травня понад 150 пацієнтів з Еболою утекли з лікарень Конго через нестачу їжі та погані умови.

Про це пише Bloomberg.

В одному з випадків 11 людей із підозрою на інфекцію втекли з лікарні в місті Бумба через нестачу харчів. Ситуацію ускладнює масштабна продовольча криза на сході країни.

Спалах Еболи вже охопив майже 900 людей. Понад чверть інфікованих померло. Медики також відстежують близько 6 400 осіб, які могли контактувати з хворими.

Люди, яких просять залишатися під медичним наглядом, часто втрачають можливість працювати та відвідувати ринки. У багатьох сімʼях саме ізольована людина є єдиним годувальником.

Ще до спалаху Еболи постійні збройні конфлікти та міграція призвели до того, що майже 10 млн людей на сході Конго мають проблеми з доступом до їжі.

Спалах Еболи в Конго

Перший випадок захворювання людини вірусом Ебола був зареєстрований на території сучасної ДР Конго в 1976 році. Смертність під час перших спалахів сягала 90%. Завдяки появі вакцини від штаму Ебола-Заїр ця цифра скоротилася майже до 40%.

Найбільший спалах вірусу Ебола за кількістю інфікованих стався у 2014—2016 роках у Західній Африці. Кількість жертв перевищила 11 тисяч. У 2014 році журнал Time назвав борців з лихоманкою Ебола «Людиною року».

ВООЗ 17 травня 2026 року оголосила про новий спалах лихоманки Ебола в Конго та Уганді (тоді було відомо про 80 смертей, а 19 травня місцева влада оголосила, що померла 131 людина). Організація назвала епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення. Адже від цього штаму — Ебола-Бундібугйо — немає вакцини.

Тоді ж ВООЗ порадила країнам-сусідкам ДР Конго активувати свої національні механізми управління стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями, а також проводити скринінг на кордонах і головних внутрішніх дорогах.

Нинішній спалах — 17-й в історії ДР Конго. Усі попередні, окрім одного, спричинив штам Заїр.