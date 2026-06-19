У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки РФ 15 червня

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У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який постраждав від атаки Росії 15 червня.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

Загибилй — Микола Деркач, начальник караулу 6 державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати.

Таким чином кількість загиблих зросла до шести. Того дня загинули четверо рятувальників та спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

Росія вдарила по рятувальниках, коли ті ліквідовували наслідки чергової атаки.