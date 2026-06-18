Перші танкери вже пройшли Ормузькою протокою після того, як США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння

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Три танкери, які прямують під прапором Саудівської Аравії, вже пройшли через Ормузьку протоку після того, як США та Іран підписали остаточний меморандум про взаєморозуміння.

Про це пише Reuters.

Судна перевозили 6 млн барелів сирої нафти. Інші кораблі увімкнули геолокацію — вони також готуються пройти протокою.

Ввечері 17 червня президенти США та Ірану підписали остаточну версію меморандуму про взаєморозуміння, що має стати першим кроком до мирної угоди. Меморандум складається з 14 пунктів. Серед них, згідно з інформацією CNN, — відновлення Іраном безпечного проходу комерційних суден через Ормузьку протоку та розмінування.

Також один з пунктів — припинення вогню в Лівані, проте, за даними Reuters, Ізраїль вранці знову вдарив з авіації по Лівану.