Швейцарія розширила санкції проти РФ за депортацію та русифікацію українських дітей
- Автор:
- Ольга Березюк
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Швейцарія розширила санкції проти Росії — до списку потрапили ще 16 людей і 7 організацій, причетних до примусової депортації дітей і спроб стерти їхню національну ідентичність.
Про це йдеться на сайті уряду Швецарії.
До санкційних списків потрапили чиновники, які відповідають за молодіжну політику в окупованому Севастополі та інших захоплених Росією регіонах України, а також педагоги й керівники дитячих організацій.
Це зокрема:
- директор дитячого центру «Смєна» Ігор Журавльов;
- російський військовий, який нині очолює Центр військово-патріотичного виховання молоді «Воїн», Андранік Гаспарян;
- так званий окупаційний міністр молодіжної політики Запорізької області Єгор Логунов;
- керівниця окупаційного органу «Департамент у справах молоді міста Севастополя» Марина Слонченко та інші.
За даними швейцарської влади, вони брали участь у пропагандистському «перевихованні» українських дітей. У Швейцарії заявили, що ці люди навʼязують українським дітям російську ідеологію та мілітаризовують їх у межах державної політики РФ.
Також вони причетні до депортації та примусового вивезення дітей з території України.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.