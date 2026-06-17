В Угорщині розслідуватимуть захоплення українських інкасаторів і цінностей Ощадбанку

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку в Будапешті навесні цього року.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Мадяра, перевірку проведуть у Національній податковій і митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та в інших державних органах. Мадяр закликав генерального прокурора негайно зайнятися справою.

Рішення ухвалили після журналістського розслідування угорського медіа Telex на початку червня, яке дійшло висновку, що операцію замовив тодішній прем’єр-міністр Віктор Орбан.

За даними джерел Telex, Орбан замовив силову акцію як «відповідь» Україні на зупинку транзиту нафти нафтопроводом «Дружба», який був пошкоджений через російський удар. Тоді угорський премʼєр був переконаний, що Київ зупинив транзит нафти з політичних причин, а не через ремонт.

Викрадення інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

У четвер, 5 березня, угорські силовики провели рейд проти інкасаторів українського Ощадбанку — їх затримали та конфіскували кошти й цінності. Увечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну.

Вже 8 квітня Будапешт спробував виправдати напад, опублікувавши змонтоване відео з фейковими субтитрами про нібито «підробку документів» і «корупційні гроші». Також Угорщина заявляла про незаконність перевезення нових купюр, хоча в банку наголосили, що це повністю відповідає законній діяльності.

Після виборів, 6 травня, Будапешт повернув Ощадбанку всі конфісковані кошти й цінності — $40 млн, €35 млн та 9 кг золота, а вже 18 травня щодо всіх інкасаторів офіційно скасували рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.