Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції. Той не відповів

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Zelenskiy / Official

Президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції 15—17 червня, але той «не готовий говорити».

Про це він сказав журналістам біля пошкодженої через нічну російську атаку Києво-Печерської лаври, передає Reuters.

За словами Зеленського, Україна передала повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, адже там будуть президенти Дональд Трамп і Емманюель Макрон — «тобто європейці та американці».

«На мою думку, це дуже гарна нагода зібратися всім разом. Європа та США погодилися, а Росія вкотре продемонструвала, що неготова до діалогу», — сказав президент.

Український посадовець повідомив Reuters, що Зеленський розповів про ініціативу провести переговори на саміті G7 американській стороні та президенту Франції, а також надіслав запрошення безпосередньо до Москви, але не отримав відповіді.