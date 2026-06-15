Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції. Той не відповів
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Zelenskiy / Official
Президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції 15—17 червня, але той «не готовий говорити».
Про це він сказав журналістам біля пошкодженої через нічну російську атаку Києво-Печерської лаври, передає Reuters.
За словами Зеленського, Україна передала повідомлення про готовність зустрітися з Путіним під час саміту G7, адже там будуть президенти Дональд Трамп і Емманюель Макрон — «тобто європейці та американці».
«На мою думку, це дуже гарна нагода зібратися всім разом. Європа та США погодилися, а Росія вкотре продемонструвала, що неготова до діалогу», — сказав президент.
Український посадовець повідомив Reuters, що Зеленський розповів про ініціативу провести переговори на саміті G7 американській стороні та президенту Франції, а також надіслав запрошення безпосередньо до Москви, але не отримав відповіді.
- 4 червня Зеленський написав відкритого листа Путіну, який опублікували на сайті Офісу президента. У ньому він запропонував зустрітися, щоб закінчити війну. Путін згодом заявив, що прочитав лист президента України, але «не бачить сенсу» в зустрічі між лідерами.