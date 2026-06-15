Угорщина пригрозила зупинити вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає угоду про права угорців на Закарпатті

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Orbán Anita / Facebook

Процес переговорів про вступ України до Євросоюзу може бути автоматично призупинений, якщо Київ не виконуватиме домовленості щодо прав угорської меншини на Закарпатті.

Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, повідомляє «Радіо Свобода».

Орбан заявила, що після кількох тижнів інтенсивних переговорів Будапешт і Київ 13 червня уклали двосторонню угоду, яка закріплює права угорської меншини Закарпаття, насамперед у сферах освіти, державного управління, використання національної символіки та культури.

Ця домовленість стала частиною першого переговорного кластера, який стосується фундаментальних прав, демократії і верховенства права. Його мають відкрити 15 червня у Люксембурзі.

«До угоди також включено так званий спільний орієнтир (joint benchmark), що означає: якщо Україна не виконуватиме цю домовленість або виконуватиме її не в повному обсязі, процес вступу в межах цього кластера автоматично зупинятиметься», — заявила угорська міністерка.

Вона наголосила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є «фундаментальною умовою» європейської інтеграції України.

Водночас Орбан заявила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів з Україною про вступ до ЄС і не підтримує жодних альтернативних форматів членства для України.

Які успіхи України на шляху до ЄС?

Україна активізувала співпрацю з ЄС 2014 року, після перемоги Революції гідності. Того ж року ВРУ та Європарламент синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Курс на членство України в Євросоюзі та НАТО закріпили в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у ЄС і висунула низку умов, які країна має виконати перед початком переговорів про вступ у Євросоюз. 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де надали Україні статус кандидата.

Наприкінці 2023 року Євросоюз дозволив почати переговори. Формально вони стартували у 2024-му, але процес сповільнився, зокрема через позицію тодішнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокував відкриття переговорних кластерів.

Вже після того, як в Угорщині змінився уряд, країна в червні 2026-го зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.