СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Києво-Печерську лавру. Росіяни намагались звинуватити в ударі українську ППО

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Після масованої атаки в ніч проти 15 червня російська пропаганда почала масово просувати наратив, що саме українська ракета ППО стала причиною пожежі в Успенському соборі на території Києво-Печерської лаври. Однак у СБУ спростували цю інформацію та показали уламки російського дрона, яким вдарили по будівлі.

Про те, що причиною пожежі на даху Успенського собору начебто стала українська ракета, написали кілька десятків як анонімних телеграм-каналів, так і публічних пропагандистів.

Одним з тих, хто спробував перекласти провину на Україну, був екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов, який ще з початку війни у 2014 році втік з України та регулярно просуває російську пропаганду. Звинувачення лунали й від екснардепа Ігоря Мосійчука, проти якого Україна минулого року ввела санкції.

Що знайшла на місці удару СБУ

Фахівці СБУ оглянули місце атаки та виявили фрагменти корпусу і двигуна дрона-камікадзе «Герань-2», що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу Shahed.

Аналіз уламків підтвердив, що окремі його комплектуючі виготовили на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга — про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

Саме приліт цього дрона пошкодив дах, куполи, стіни та скління Успенського собору. Також від вибухової хвилі зазнали пошкоджень сусідні будівлі цивільної інфраструктури Печерського району Києва.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.