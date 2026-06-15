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Під час повторної російської атаки в Харкові загинули чотири рятувальники, ще девʼять травмовані. Стали відомі імена загиблих.

Про це розповіли в ДСНС.

Усі, хто загинув, — бійці шостої державної пожежно-рятувальної частини Харкова. Від удару загинув командир відділення та головний майстер-сержант Дмитро Бойко.

Також атака забрала життя двох пожежників-рятувальників і сержантів — Данила Тіщенка та Сергія Маковецького. Разом з ними загинув і водій та майстер-сержант Вадим Зінченко.