Ізраїль вдарив по передмістю Бейруту. Мир у Лівані є вимогою Ірану на перемовинах

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IDF

Вдень 14 червня Армія оборони Ізраїлю атакувала обʼєкти ліванської «Хезболли» у південному передмісті Бейруту — Дахʼї. Це назвали відповіддю на те, що сьогодні кілька повітряних обʼєктів залетіли з боку Лівану в ізраїльське небо.

Про це ізраїльські військові повідомили в соцмережах.

Браузер не підтримує відео IDF

Спікер іранського парламенту та один з головних перемовників Мохаммед Багер Галібаф написав у X, що ізраїльська атака демонструє: США бракує або волі виконувати свої зобовʼязання, або можливості це робити.

Напередодні премʼєр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, що виконує роль посередника, написав що США та Іран узгодили текст мирної угоди і укладуть її протягом доби. Після цього президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 червня США та Іран підпишуть угоду, яка припинить війну. Іранці заперечили, що це станеться 14 червня, проте не виключили, що це може бути найближчим часом. Axios із посиланням на джерела написав, що США та Іран сьогодні дистанційно підпишуть меморандум про взаєморозуміння: він продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відновить роботу Ормузької протоки та розпочне переговори щодо ядерної програми Ірану.

На всіх попередніх перемовинах Іран висував вимогу, що припинення вогню та мир мають також стосуватися Лівану.