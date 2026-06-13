Трамп заявив, що США та Іран підпишуть мирну угоду вже завтра
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран завтра підпишуть мирну угоду.
Про це він написав у Truth Social.
За його словами, в угоді є пункт про те, що Іран не матиме ядерної зброї — країна не розроблятиме та не купуватиме її. Також він додав, що Ормузьку протоку відкриють, щойно угоду підпишуть.
«Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном і всім Близьким Сходом у майбутньому. Сподіваємося, що цей процес пройде швидко, легко і гладко. Якщо ні, у нас є найкраща альтернатива, яка, сподіваємося, більше ніколи не буде використана», — написав він.
Сьогодні премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф теж заявив, що США та Іран укладуть мирну угоду протягом доби.
- Із середини березня Трамп неодноразово заявляв, що угоду з Іраном про кінець війни вже майже уклали. Цього тижня сторони обмінялися ударами, що поставило під загрозу оголошене у квітні перемир’я.
- 11 червня Трамп анонсував «дуже сильний» удар по Ірану і пригрозив, що Штати візьмуть під контроль острів Харг та інші обʼєкти нафтової інфраструктури. Пізніше ввечері він скасував удар, заявивши, що мирні переговори вийшли на найвищий рівень іранського керівництва.
- Іранське медіа Mehr 12 червня опублікувало 14-пунктний меморандум про взаємопорозуміння між Іраном та США, який повинен стати першим кроком до остаточної мирної угоди.